遭檢舉炒股 玉晶光：子虛烏有

2017-09-16 22:18

〔中央社〕針對168理財網報導投資人聯名檢舉凱基投顧分析師郭明錤與玉晶光董事長陳天慶共謀炒作，玉晶光今天澄清表示，董事長及發言體系和郭明錤並不認識，也未接觸過，完全子虛烏有。

針對168理財網報導，玉晶光今天接受中央社記者採訪時澄清表示，公司及董事長並未接受郭明錤拜訪，雙方亦不認識，相關報告純屬法人機構所發布。該報導完全子虛烏有，針對此不實報導，公司正研擬透過司法途徑處理，除捍衛公司名譽，更要保障全體股東權益，免受不實訊息影響。

168理財網報導玉晶光遭空方指控內線炒股，近來有投資人聯名檢舉凱基投顧分析師郭明錤、與玉晶光董事長陳天慶共謀炒作，檢舉函除了送往各大媒體之外，並分別寄送總統府、行政院、金管會、證交所、調查局、立法委員等。

報導內容指稱投資人檢舉函質疑，「為何郭明錤可以事先知道玉晶光有接獲蘋果之訂單，陳天慶董事長是否有事先洩密給郭明錤，二人是否有涉犯內線交易，在重大訊息公布前大量交昜獲取不法利益，則有待主管機關調查以維法紀。」

對此玉晶光表示，一直以來對玉晶光而言從不缺「訂單」，只缺「良率」，這應該也已經是眾所皆知的訊息。良率好，客戶要求的規格做的出來，業績就有表現，做不出來就很慘，從過去營運表現曾經一年賺進一個股本，也曾燒掉超過一個股本的大起大落歷史，就知道「良率」對光學產業有多重要，門檻真的很高。

玉晶光強調，需求真的很大也很明確，關鍵在自己的良率，只要做的出來營收就能衝上去，8月營收也見到較顯著成長了；但是玉晶光對生產狀況一直以來都無法對外做任何預測也沒辦法講太多，因為變化真的很快，能掌握的也很有限。