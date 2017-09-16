挺綠色金融 一銀綠色企業貸款餘額倍增

2017-09-16 20:02

〔記者李靚慧／台北報導〕第一銀行力挺綠色金融，今年3月成立綠色金融委員會後，綠色企業融資餘額不但已較去年底大幅翻倍成長，也將推動綠色消費金融業務，並著手進行綠色融資。

第一銀文教基金會今日在華山藝文公園舉辦「愛FUN第一 綠生活」嘉年華，現場安排「綠色有機市集」、「再生DIY教學」、「夏日午後草地音樂會」、「環保闖關」、再生DIY等綠色活動，更邀請20家有機小農現場擺攤，吸引上萬人參與。

一銀總經理鄭美玲指出，一銀力挺綠色金融，無論在企金及消金方面，今年均有斬獲。今年3月成立綠色金融委員會後，就鎖定綠色企業融資、綠色消費金融、綠色審查機制及綠色投資等業務，積極推動綠色金融業務。

企金業務方面，截至今年8月底，一銀的綠色融資餘額已近900億元，實際動撥金額達480億元，不但較去年底的不到200億元倍增，原先訂定的500億元年度目標也幾已達成。

鄭美玲指出，為了鼓勵企金客戶接受環境永續的經營理念，一銀在核貸過程中，已加入綠色審查機制，不但要求企業必須簽署「企業社會責任承諾書」，也會了解客戶的業務是否會造成汙染、是否是可能傷害環境的產業，如果是，將協助企業進行改善；如果不願改善，將降低核貸額度，甚至不給予放款。

鄭美玲解釋，這樣的做法雖然不利於業務競爭，但對銀行而言，也是風險控管的一種方式，因為世界各國對環保的要求日益嚴格，如果企金客戶日後因環保因素遭罰甚至被迫停工，更對自身債權不利。

在綠色消金部分，一銀除了先前已發行的里仁聯名卡外，更新推出綠活信用卡，鼓勵持卡人以實際行動支持綠色消費。

在綠色投資方面，鄭美玲表示，雖然一銀尚未發行綠色債券，但以銀行自有資金投資綠色債券，金額已10多億元，未來仍將鎖定綠色債券進行投資。