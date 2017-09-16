9/16重要財經新聞一覽

2017-09-16 09:25

自由時報財經︰離岸風機環評／環保署︰年底審不完 下週起拒收新案

經濟部能源局要求離岸風機開發案的開發業者，必須在年底前通過環評，否則收回風機潛力場址，引發環保署不滿。環保署副署長詹順貴昨日說了重話，強調環評會議排得再密集也未必審得完，剩下三個半月審查新案根本來不及，九月十八日起不會再收有審查時間壓力的離岸風機環評案，「我願意負政治責任」。

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蘋果日報財經︰銀行股息緊箍咒 上海銀首家突破

《銀行法》第50條規範現金股息發放緊箍咒上限正式由上海商銀突破。上海商銀日前公布上半年財報，法定盈餘公積超越資本總額，也就是說，從明年起，上海商銀將可能是台灣第1家突破現金股息只能發放1.5元上限的銀行業者。

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台股本周蘋果發表會後，延續「指數穩、個股跳」格局，量能維繫千億以上，買盤仍在盤面尋找投資標的。法人指出，選股可考慮具本益比（PE）、股淨比（PB）雙低，周轉率較上周增加的個股，如仁寶、光磊、京元電等，有機會成市場吸金焦點。

星島日報財經︰上市改革證監讓步 棄成立監管委員會

證監會及港交所（388）去年6月推出上市監管架構改革諮詢文件，終於在昨日公布總結文件，並決定未來路向。結果顯示證監大讓步，其建議的上市監管委員會（LRC）不會成立，取而代之的是繼續採取及早具針對性的介入行動方針，直接處理《證券及期貨條例》範疇中較嚴重的上市事宜。港交所則仍掌握最重要的上市審批權。至於爭議較少的上市政策委員會（LPC）料很快會成立。