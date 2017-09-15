貿協組「智慧城市台灣隊」南攻印尼、印度

2017-09-15 20:21

〔記者羅倩宜／台北報導〕為協助業者赴新南向佈局，外貿協會最新推動「智慧城市台灣隊」，邀集國內相關供應鏈業者，搶攻快速成長的印尼、印度市場。上週包括中鼎、遠通電收十家台灣隊業者已與印尼集團MNC完成初步討論，研究該國首座智慧城市專案對軟硬體服務的需求。MNC將於近期派員來台參觀實際應用案例，

智慧城市是物聯網時代的龐大商機，國內廠商有不少解決方案如照明、能源管理、電子收費服務，安全監控等等；為避免台廠單打獨鬥分散戰力，外貿協會串連業者，搶攻新南向市場，首站就開到印尼。印尼最大媒體集團MNC Group主導該國第一座智慧城市開發案，總面積達3000公頃，第一階段為700公頃，將興建主題公園、購物中心、醫院、大學、飯店、高爾夫俱樂部、高級住宅區等，並導入智慧交通、智慧能源、智慧建築，廢水處理等先進技術。

為爭取此項專案的合作機會，外貿協會董事長黃志芳本週率中鼎、遠通電收、鼎漢、大同、神通等10家業者，拜訪MNC Group，由陳明立總裁親自接待。貿協表示，雙方進行簡報及討論後，印尼已表達意願，近期將派員來台觀摩實際應用案例，研究進一步合作可能性。

貿協指出，智慧城市是台灣強項，不少廠商在全球市場已做出實績；為加強台廠整體戰力，貿協與業者多次座談後，決定組成「智慧城市台灣隊」，用打群架的方式，提供整套解決方案，開拓新南向市場。第一站選定印尼，主要是該國每年GDP成長率均逼近6%，且政府推動智慧城市的決心強烈，商機可觀。

除印尼之外，智慧城市「台灣隊」也將在今年11月攻向印度市場，由貿協率相關廠商參加「Smart Asia 2017」智慧城市展，該展在素有「印度矽谷」之稱的班加羅爾舉辦。台灣隊將徵150家廠商，展出智慧照明、能源管理、門禁系統、交通管理服務（AIMS）、電子收付費服務（EPS）、各場域安全監控系統、智慧馬達、廢棄物／汙水處理系統及醫院資訊系統等，並將辦理多項活動，延伸展覽效益。