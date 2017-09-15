高志明：一例一休「雙輸」 支持大幅提高時薪

2017-09-15 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕蔡政府的一例一休勞工政策引發爭議，義美總經理高志明今天表示，台灣必須與國際接軌，現行勞基法已不合時宜，他支持大幅提高時薪讓勞工收入增加，但一例一休讓勞資雙輸，限制加班製造社會問題，例如外勞被迫休假，放假時經常喝酒打架，這些問題必須考量；他呼籲官員走入基層看看，才知道如何解決問題。

高志明今天在「一例一休該不該修？」政策座談會上表示，我國勞基法在1984年實施，現在已不合時宜，不能不修正，且台灣必須靠全球經濟活動才能存活，必須與國際接軌，政策的制定必須讓外國人也能輕易了解，但光是「一例一休」的英文怎麼翻譯，大家都翻不出來，外資怎麼會想來投資？

高志明說，他支持大幅提高時薪，增加基層勞工薪水，但一例一休讓勞資雙輸，推動後出現很多問題，首先是外籍勞工被迫休假，一個禮拜只上班五天，其他時間都出去玩，喝酒騎車、打群架，製造社會問題。再者，很多單親家庭仰賴加班費收入，現在被限制加班，必須兼差第二、第三份工作維持家計，往往趕路加班，暴露在危險當中。

高志明批評，政策制定者都沒有經營企業的經驗，因次外界才會有聲音，希望勞動部長能用自己制定的規則經營企業給大家看，相信他實際接觸過，會發現很多規則行不通。他呼籲政府官員應該「微服出巡」，實際到各行各業看看，才會知道要如何幫忙低收入基層增加收入、如何讓跨過運作能有完善空間，如此制定出來的法規才能解決問題。