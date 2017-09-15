櫃買中心與華南金攜手 捐助恆春基督教醫院重建

「華南櫃買贏家生活卡」的公益回饋金今年的捐助單位是恆春基督教醫院。（記者陳柔蓁攝）

2017-09-15 17:05

〔記者陳柔蓁／台北報導〕櫃買中心與華南金控（2880）攜手捐助恆春基督教醫院重建，今（15）日舉行捐助儀式，總金額近185萬元，將愛心與資源投注到恆春半島建立新的長照醫療大樓，該大樓並將成為南台灣的旗艦長照醫療基地。

櫃買中心董事長陳永誠指出：「櫃買中心在能力內做公益，彰顯社會公義價值，使用華南公益卡回饋金贊助做公益，每年都會選定項目做捐贈。」

恆基合唱團並在儀式中演唱基督教詩歌「一粒麥子」，代表生生不息的生命力。陳永誠說他初中就念教會學校，聽了很多次「一粒麥子」的故事，但這次聽了演唱有不一樣的感覺。

華南金控董事長吳當傑指出：「這麼有意義的捐贈活動可以點燃社會上的愛心，每個人都像一粒小麥子。而櫃買是我得力的工作夥伴，興櫃與創櫃對社會上創新創意的中小企業投入物力、心力，讓這些公司茁壯，協助微小企業建立好的會計、內部控制制度，增加規模近一步增加就業。」

本次捐贈的185萬，其中150萬來自「華南櫃買贏家生活卡」的公益回饋金，目前該卡發行量7萬多張，今年累計刷卡金額6.3億、去年全年8.8億，消費者在消費時可以獲得現金回饋並同時做公益，除了最高紅利5倍、還有5％現金回饋。公益金去年用於幫助嘉義基督教醫院，今年則是恆春基督教醫院。其他35萬則是現場櫃買高層、全體同仁與華南董座加碼。

恆春基督教醫院院長陳志成表示，恆春半島在去年遭受百年來最強風災「莫蘭蒂風災」侵襲，醫院老舊大樓被毀，但也因此帶來了建新大樓的勇氣。恆基是60年前芬蘭醫療宣教士埋下的一粒麥子，後來在地團隊灌溉施肥，而櫃買中心和華南金控的愛心像肥料，讓恆基這顆種子發芽成長。

陳志成說，現在櫃買一起照顧台灣尾，因為恆基除了像醫院，更像社福機構，有課後輔導、居家照護、送餐等服務，恆基責無旁貸照顧恆春半島的弱勢家庭。這次的小小活動、帶來愛心感受。感謝櫃買中心與華南金控愛心不落人後，希望以後還能有持續、點點滴滴的愛心。

恆基的醫療長照大樓需要1.5億元的建造費用，加上今日櫃買與華南金共同捐贈的185萬，現在還有近5000萬的資金缺口，歡迎各界共襄盛舉做愛心。