煉油廠復工慢、原油存貨增 投信：油價短線震盪加劇

2017-09-15 12:28

〔記者張慧雯／台北報導〕受到艾瑪颶風對墨西哥灣區影響相對較小，加上國際能源總署（IEA）將2017年全球原油日需求成長預期上調10萬桶至成長160萬桶，推升原油價格反彈，盤中一度突破每桶50美元大關，元大S&P石油ETF經理人曾士育表示，煉油廠並未完全復工，加上夏季用油旺季已結束，預估油價又會下滑，短線震盪預估加劇。

曾士育指出，依美國能源情報署截至9月8日的統計資料顯示，美國在颶風過後，原油日產能已回升至935.3萬桶，單週回升57.2萬桶，與颶風侵襲前的953萬桶的日產能相差不遠，顯示颶風原油供給面造成的影響已大部分恢復，而煉油廠的產能利用率的部份卻持續下滑至77.7％，每日投入提煉量約較颶風影響前下滑360萬桶以上，顯示煉油廠復工的速度遠較原油日產能恢復的速度慢，造成短期美國原油庫存大幅增加，而下游成品油庫存持續去化。

他也分析，若煉油廠復工的速度過慢，恐將造成原油價格於傳統淡季（9月中~12月中）的上檔壓力。OPEC月報顯示，8月份減產7.91萬桶，全球原油供給較7月減少41萬桶，供需狀況略有改善，預期近期美國煉油廠復工速度及產油國消息面將主導近期原油走勢，近期原油市場波動可能加劇，建議搭配原油正向及反向投資工具，掌握短線的交易契機。