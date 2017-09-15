全球房價指數：9成國家上漲 台灣也由跌轉正

2017-09-15 11:39

〔記者徐義平／台北報導〕根據國際地產顧問發布第二季「全球房價指數」，調查的55個國家與地區的房價表現，其中48個國家與地區房價過去一年呈現上漲，換句話說高達9成房價均呈現增值，過去一年台灣也由跌轉正，年漲約1.2%。房產業者分析，政策友善不打房，加上低利環境，光是今年上半年房市買氣便較去年同期成長快要2成，也讓整體房價止跌回穩。

國際獨立地產顧問公司萊坊（Knight Frank）發表2017年第二季「全球房價指數」，根據各國官方統計機構的房價數據，追蹤全球55個國家與地區的全體房價表現。截至2017年6月的一年內，全球55個國家與地區房價年增率平均上漲5.6%，但漲勢趨緩。

至於，全台住宅價格也在第二季轉負為正，年增1.2%。另外，拉長觀察時間，近5年亞太區房價漲最多的是產業、所得成長最快的印度，5年房價上漲近7成。而台灣實價登錄政策實施5年以來，數據呈現漲多、跌緩，累計5年漲幅約17%，優於南韓、日本、新加坡。

瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛表示，政府不再打房，房市回歸基本面，再加上房貸條件超優惠，帶動買氣回籠，上半年交易量就較去年同期增加18.9%。雖然雙北市房價仍呈現緩跌，年跌幅已收斂到1%，且實際的成交件數占比不到全台的1/3。

雙北市之外，其他主要都會區第二季房價更普遍呈現微漲2%以上的穩健走勢。黃舒衛指出，台灣房價漲的時候，一年增值超過一成，2013年第四季年增幅曾高居全球第三，但囤房稅之後房價反轉，跌的時候，一年跌不到2%，漲多、跌緩，半年的榮景就夠建商、屋主撐過3年的修正，買方卻想等到價格跌回當初的甜蜜點，形成雙方價格認知差距大，是這兩年交易量超低的關鍵。

此次調查冰島以房價年漲幅23.2%，穩坐全球住宅房價漲幅第一的寶座。報告解釋，近年冰島觀光旅遊業以爆炸性方式成長，2016年吸引超過170萬旅客，許多住宅透過Airbnb進入租賃市場，排擠自住需求。同樣因住宅供不應求而拉抬房價的香港，房價漲幅不遑多讓，年漲幅21.1%，全球排名第二名，香港住宅市場需求除了來自本地買家外，中國投資者因人民幣貶值，資本避險需求上升、限制投資海外房產而置產香港。

進一步分析亞太地區各國與地區5年來房價增長幅度，印度5年漲幅69.7%，為區域之最，香港5年漲幅64.7%居次。吸引中資注入的紐、澳分別成長54.0%、43.1%；東南亞的馬來西亞41.2%、印尼36.1%，分居第五、第六。黃舒衛分析，印度及這4個國家在5年內都呈現房價一路穩漲的態勢。