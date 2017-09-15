9/15重要財經新聞一覽

台塑大樓都更案七月下旬北市通過，不同意戶柯博義指控違背「都市更新條例」規範意旨，將向監察院陳情，並向北市府提出行政救濟。（記者鍾泓良攝）

2017-09-15 09:30

自由時報財經︰台塑大樓都更案 不同意戶控北市「放水」

台塑大樓都更案七月廿一日通過北市府都更審議會審議劃定更新範圍，但不同意戶柯博義指出，台塑大樓興建僅卅七年，外觀、結構都沒朽壞，都更會未要求台塑集團提出結構安全評估，僅憑大樓符合「環境影響評估標準指標」三項，就同意劃定更新地區，違背「都更條例」意旨，認定過於寬鬆、損害所有權人權益，將向監察院陳情，並向北市府提出行政救濟。

相關新聞請見：

蘋果日報財經︰散戶回來了 交易佔比4年新高

台股萬點讓散戶回潮了。根據證交所最新統計，8月單月散戶交易台股比重衝高至63.5%的近4年高點，單月成交金額（買賣合計）更衝破3兆達3.32兆元，創下2012年2月、逾5年新高點，顯示股民已齊聚台股市場，回到2012年歐債危機前的榮景。

工商時報財經︰一例一休爭議 賴揆親拆彈

行政院長賴清德新官上任，將大翻修《勞動基準法》新制？勞動部長林美珠昨（14）日與賴揆密談1.5小時，據了解，賴揆會中指示，勞動部應持續暸解企業界、地方等對一例一休意見，若是對勞資都有利的政策，為什麼會有這麼多反彈與誤解？有關一例一例修法，賴揆將聽取立委意見，在總質詢結束後，迅速擬定方案。預估10月底、11初可能較明朗化。

中國時報財經︰離開長榮 成功不必在我！張國煒的航空夢 是父親築的

沉潛年餘，星宇航空創辦人張國煒昨在「成功之母講座」上，首度吐露離開長榮集團的心得。他承認，這是很大的轉捩點，要說有沒有準備？「我之前是有準備的！」雖是衝擊，但覺得也很好，不管誰來接，只要能讓父親事業發揚光大，成功不必在我。

經濟日報財經︰賴揆解五缺 站上第一線

展現拚經濟決心，行政院長賴清德昨（14）日在行政院會宣示，未來有關五缺問題、5+2產業、能源轉型等民生經濟計畫，他都要親自召開會議、督導執行；行政團隊將以「服務取向」取代「管制取向」。

星島日報財經︰新地多賺7.4%勝預期 力谷內地商場排名

新鴻基地產（016）昨日派發截至今年6月底止年度成績表，期內基礎盈利為259.65億元，按年升7.4%，略高於預期，每股盈利為14.43元，派末期息每股3元，按年增0.2元。股東盈利則為417.8億元，升27.9%。業績公布前，新地股價偏軟，跌1.1%，收報135.3元。新地披露，未來重點策略包括積極增加中港兩地商場等收租物業面積，令內地租金收入及市場排名上升。對於海航集團啟德地融資傳有銀行閂水喉，新地主席郭炳聯昨日指出，一向謹慎投地，不擔心風險。