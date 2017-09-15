搭鴻海順風車 威州房價大漲 最高達5倍

鴻海設廠美國威州定案，帶動當地房價大漲。圖為今年7月鴻海董事長郭台銘（中）與美國總統川普（左）在白宮共同宣佈投資案。（法新社）

2017-09-15 07:58

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海遠赴美國威斯康辛州投資百億美元設廠案，終於通過最後一道關卡，由威州眾議會表決通過高達30億美元獎勵金後，塵埃落定，但根據報導，從鴻海宣佈設廠案開始，一路的過關卡，威州房價也跟著一路漲，跟一年前相比，漲幅已達到5倍之多。

綜合媒體報導，其中漲幅最驚人的是鴻海設廠地的威州東南部瑞辛郡（Racine County），當地不動產仲介開出的價格，從一年前每英畝7100-7700美元，漲到最近的3-5萬美元，換算下來，地價約是每公頃61萬台幣，漲幅最高達5倍。

而地價開漲的情況，幾乎遍及威州東南部幾處適合居住的區域，這些新區都可能受惠鴻海設廠，而成為新的生活圈；鴻海預定聘僱1.3萬人，包括居住、各項生活商機，都受到矚目，據報導，當地房仲業及建築業都已經摩拳擦掌想吃到這塊大餅，而目前最夯的建築項目是公寓，但是包括建築成本、房租等，都已經漲價，今年上半年，瑞辛郡的房租約漲1成左右。

也因為要支付鴻海約900億台幣的獎勵金，傳出當地政府可能會提高房產稅，不過，受到民眾反對的可能性極高，因此，只是傳言。