威州眾議會也通過 鴻海30億美元獎勵案

2017-09-15 05:18

〔中央社〕美國威斯康辛州眾議會今天以64票對31票，通過對台灣鴻海集團的30億美元獎勵案，法案如今將送請州長華克批准。

美聯社報導，這項法案本周稍早已獲威斯康辛州參議會通過，今天眾議會所有共和黨議員和4位民主黨議員投下贊成票，其他的民主黨議員和兩位共和黨議員投了反對票。

法案獲華克（Scott Walker）簽署就將成為法律。華克已表示，他期待很快簽署法案。

華克與鴻海談判達成協議，鴻海將投資100億美元在威斯康辛州設立面板廠，將是亞洲以外第一座面板廠，可望雇用多達1萬3000人。