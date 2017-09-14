金管會：合法P2P業者 須遵守「五不原則」

2017-09-14 19:58

〔記者王孟倫／台北報導］立委林俊憲今天表示，P2P網路借貸亂象叢生，建議金管會納入管理；不過，金管會銀行局強調，P2P網路借貸平台並非金管會所轄之金融業務性質，但必須遵守不得涉及收受存款或儲值等「五不原則」，否則，就即屬於違法經營。

林俊憲指出，台灣P2P網路借貸平台處於法律灰色地帶，恐衍生各種社會問題，金融監理應以功能性管理，盼金管會能夠把P2P正式納入管理。

不過，銀行局官員表示，P2P目前不是金融監理法令所規範之特許業務，而提供相關服務之平台業者，亦非金管會監理之金融機構；不過，P2P並非無法可管，業者必須遵守下列「五不原則」，只要逾越、就涉及觸法。

首先，業者提供撮合金錢借貸契約服務，不得涉及發行有價證券、受益證券或資產基礎證券等。第二，提供借貸款項代理收付服務，不得涉及收受存款或儲值款項等行為。第三，提供資訊蒐集、資訊揭露、信用評等、資訊交換等服務，應符合個資法規定。

第四，提供債權催收服務，不得有不當之催收或以騷擾方法催收債務等。第五，其他相關作業，不得有廣告不實或違反公平交易法、多層次傳銷管理法等法令規定之行為。

金管會也呼籲，民眾若要從事網路平台借貸，需審慎檢視揭露的資訊是否充分，例如：借貸契約書內容是否充分揭露借貸條件、服務費用等；若有廣告宣稱「分期零利率」、「零元交貨」等條件，民眾應進一步詢問相關資訊，以免因資訊不充分而權益受損。