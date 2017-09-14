張國煒擬與北部上市櫃公司 搭檔籌設星宇航空

2017-09-14 19:23

〔記者王憶紅／台北報導〕交通部8日將民航局所提「民用航空運輸業管理規則」修正案退回，市場預期，此舉將衝擊前長榮航空董事長張國煒籌辦的星宇航空。星宇航空公關長聶國維指出，目前仍在做努力，希望有轉圜空間，但星宇航空依照原訂計畫時程，年底正式提出申請。

聶國維指出，星宇航空一直採雙軌方式進行，也就是除期望「民用航空運輸業管理規則」修正案外，也積極洽詢合作夥伴。聶國維透露，合作夥伴是上市櫃公司，且不是中南部廠商，時機成熟時，一定會對外公布。