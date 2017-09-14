孫基康接任台灣微軟總經理

2017-09-14 16:08

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣微軟宣佈新的人事任命，台灣微軟總經理一職由孫基康接任，此項人事命令自今 （14） 日起正式生效；而原兼任台灣微軟總經理的蔡恩全，將繼續擔任微軟大中華區副總裁，負責微軟大中華區的業務與轉型。

微軟大中華區總裁柯睿杰（Alain Crozier）表示，孫基康擔任台灣微軟總經理，負責台灣微軟公司整體的經營策略與業務營運，同時率領包括主要的客戶組織、業務與行銷部門、以及技術支援和諮詢服務等台灣微軟的執行團隊，持續深耕台灣市場並期許能夠帶領台灣微軟持續轉型進而邁向新的營運高峰，同時，也特別感謝蔡恩全在暫代台灣微軟總經理這段期間的襄助，他將於協助新任總經理完成交接後，持續推動微軟大中華區的數位轉型。

孫基康指出，IT/OT的融合將帶來更多令人感到振奮的機會，能夠透過業務的洞察與創新，加速製造業、醫療業…等各產業的數位轉型。

孫基康在加入台灣微軟之前，曾任職於台灣施耐德電機，成為台灣施耐德電機近20年來首位在地總裁。 任職於施耐德電機之前，他曾在美商國家儀器股份有限公司（National Instruments, NI） 工作超過14年，其中有9年時間擔任台灣分公司總經理。孫基康畢業於華盛頓大學，取得電機工程學理學士學位。平時喜好烹飪與運動，特別是攀岩、滑雪、游泳、跑步、打籃球與重量訓練等。