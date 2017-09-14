全球最大電子紙牆面藝術現身聖地牙哥機場 技術來自元太

元太於聖地牙哥機場打造全球最大電子紙建築裝飾藝術。（元太提供）

2017-09-14 15:53

〔記者陳梅英／台北報導〕全球電子紙領導大廠E Ink元太（8069）與聖地牙哥國際機場（The San Diego International Airport）及全球領先體驗設計公司Ueberall International共同攜手，完成名為「DAZZLE」的大型紀念性公共藝術作品，打造全球最大型的電子紙建築裝飾。

E Ink元太董事長暨執行長柯富仁表示，這是元太第一次將E Ink Prism™可變色電子紙技術，應用於超大型的公共裝置藝術。

透過DAZZLE的設計概念，證明了E Ink Prism™在建築設計中所創造的獨特價值，讓設計師能夠創造出環保、耐用，且在視覺上令人興奮的設計作品，從而改變建築物和它的外觀形象。

DAZZLE由2000多個獨立的太陽能供電牆磚，與E Ink Prism™可變色電子紙結合，拼接於美國加州聖地亞哥機場的新租車中心外牆，藉由可變色的電子紙技術，設計動態影像藝術，展現於建築物外牆上。

DAZZLE將聖地牙哥機場新租車中心面寬約500公尺的建築外牆，轉化成動態牆面藝術，讓每天蒞臨機場的幾十萬名遊客、行駛在5號州際公路的駕駛人，及搭乘大眾運輸的民眾，體驗截然不同的視覺感受。

DAZZLE的設計靈感是來自英國畫家諾曼‧威爾金森（Norman Wilkinson）於第一次世界大戰期間，在聖地牙哥水域所使用在船舶上「目炫神迷」（Razzle Dazzle Camouflage）繪畫技巧，透過視覺對船舶形狀及輪廓的扭曲，改變敵人對船舶的視覺影像。DAZZLE這項藝術作品即是以在建築物外觀上，獨特幾何圖形的變化設計，來呈現於聖地牙哥的歷史紀念意義。

DAZZLE使用可變色電子紙牆磚、無線傳輸器與主機等物理原件。可變色電子紙牆磚以平行四邊形為設計，並以距離演算法創造整體動態視覺效果。每個牆磚均與太陽能電池整合，電力用以提供動態展示，與無線通訊傳輸所需的電力。透過無線通訊操作，DAZZEL可以展現出藝術家所設計的獨特的動態圖像，例如水波紋路、交通移動、雪花飛舞或幾何圖形的變換。