拚都更 吳當傑：公股行庫自有行舍帶頭推動

2017-09-14 12:38

〔記者盧冠誠／台北報導〕政府積極推動都市更新，華南金（2880）暨華南銀行董事長吳當傑建議，在目前數位金融趨勢下，銀行對於實體通路需求下降，金管會更修正《商業銀行投資不動產辦法》，放寬自用比率限制，公股行庫可將自有行舍作為帶頭推動都更的示範案例。

為積極協助各界重新凝聚都更共識，吳當傑率領都更小組成員、子公司華南金資產及轉投資的中華建築經理公司主管於日前參與中華都更總會舉辦「都市更新經濟論壇」。

當天蔡英文總統特別派發賀電致與會人士，期許藉由本次論壇，建構民眾參與機制，活化都市再造機能，體現都更核心價值。

與會的內政部政務次長花敬群表示，目前政府已通過《都市危險及老舊建築物加速重建條例》，《都市更新條例》修正草案亦已草擬完成，目前已送行政院會討論中，預計完成修法後，將可完善國內都更制度，協助384萬戶老舊建物重建，符合現行耐震標準，以保障國人生命安全。

吳當傑指出，對金融機構而言，參與都更責無旁貸，除發揮資金融通功能，善盡企業社會責任外，更能拓展業務藍海市場。蔡總統亦於去年11月明確指示公股行庫應積極參與都更，在在顯示金融機構對於都更的重要性。

吳當傑說，金融機構參與都更方式除了銀行土建融資及信託服務外，尚能透過轉投資之資產管理公司及建築經理公司協助債權整合、提供墊付款、都更規劃及營建管理等服務。