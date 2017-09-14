房市盤整期 北台重劃區走成屋銷售為主

目前北北桃三都重劃區內看不到預售案，包括北市內湖四期、政大二期、新北市新莊副都心、八里台北港特定區、三峽北大特區、新店五峰重劃區、桃園藝文特區、蘆竹大竹、中壢過嶺，以及大溪埔頂重劃區。圖為八里港照片。（記者徐義平攝）

2017-09-14 12:15

〔記者徐義平／台北報導〕房市盤整階段，預售屋不再吃香，加上建商去化餘屋為主，連向來強調未來增值潛力的重劃區也走向成屋銷售為主。根據《住展》雜誌統計，北台灣至少10個重劃區目前看不到預售案。

金融海嘯以來，北北桃三都主要重劃區推案形態多以預售屋為大宗，訴求的是重劃區未來性、賣的是未來的價格。但近年預售屋建案逐漸淡出各大重劃區，取而代之的是清一色新成屋建案，說明建案保守推案的心態正在持續蔓延當中。

《住展》雜誌企研室經理何世昌指出，目前北北桃三都重劃區內看不到預售案，包括北市內湖四期、政大二期、新北市新莊副都心、八里台北港特定區、三峽北大特區、新店五峰重劃區、桃園藝文特區、蘆竹大竹、中壢過嶺，以及大溪埔頂重劃區。

他進一步分析原因，目前重劃區推案模式由預售轉為成屋當道最主要因素，與建商看淡房市前景息息相關；除了台北市外，新北、桃園先建後售的建案持續增加。其次，因近2、3年來適逢預售屋交屋潮，再加上銷售趨緩，建商集中火力銷售成屋餘屋，預售屋推案自然就減少了。最後，則與房市購買主力轉變有關；由於投資客大量退場，預售屋投資需求降低，建商便順勢由預售改興建後再推出。

何世昌進一步指出，成屋與預售兩相比較，則成屋自備門檻雖較高，但糾紛較少、房價較低、優惠較多、風險更小，以及可以馬上入住等五大優勢，對消費者而言相當有利。在銀行房貸條件持續放寬之下，應能刺激自住客買盤出籠。