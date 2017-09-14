就是要到手！ 貴森森 iPhone X預約占比達60％

蘋果發表新款iPhone，其中，iPhone X單機64GB售價3萬5900元，256GB售價4萬1500元，讓電信通路商直說「肖仔！這樣的價格要賣給誰？」圖為iPhone X發表會現場展示iPhone X 銀色新機。（資料照，記者陳炳宏攝）

2017-09-14 11:09

〔記者王憶紅／台北報導〕蘋果發表新款iPhone，包含iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X共3款新機，其中，iPhone X單機64GB售價3萬5900元，256GB售價4萬1500元，讓電信通路商直說「肖仔！這樣的價格要賣給誰？」但根據通路商調查，目前3款預約占比最高的還是最貴的iPhone X。

通路商表示，蘋果新機貴雖貴，但目前接到的預約量，iPhone X占60％，而iPhone 8則約40％。

根據蘋果官網上公布訊息，蘋果新機分二階段開賣，iPhone 8、iPhone 8 Plus，預計9月15日開放預購，22日開賣，4.7吋的iPhone 8跟5.5吋的iPhone 8 Plus售價分別自2萬5500及2萬8900元起。

iPhone X於10月27日預購，11月3日開賣，64GB售價3萬5900元，256GB售價4萬1500元，中華電信9月22日門市現場開放銷售，且開賣日全台指定門市將提前至早上8點開始營業，另外，攜iPhone5（含）以上指定機型，至中華電信指定門市估價回收，並搭配申辦完成4G購機優惠方案，可享優惠價買新機。

台灣大、遠傳、亞太電信、台灣之星、德誼數位即日起開始預約登記，詳細細節今日公布，台灣之星預計明日週五（15日）公布預購資料。