瑞銀2016全球投資績效出爐 報酬率大反彈達7％

2017-09-14 10:51

〔記者李靚慧／台北報導〕瑞士銀行發布最新的2016年全球投資績效報告，根據該行對家族辦公室的調查，去年該集團服務的頂級高資產族群，全球投資報酬率平均達7％，亞太區的績效也有6.7％，與2015年的報酬僅0至0.3％相比，有可觀的成長。

瑞銀與Campden Wealth Research共同發布「環球家族辦公室2017年報告」，內容針對亞太區家族辦公室2016年的投資表現進行分析，此次的研究，參與的亞太區家族辦公室有42家，其中9家位於香港，11家位於新加坡。共有262個家族辦公室負責人及行政人員受訪，管理資產規模平均為9.21億美元。

瑞銀指出，2015年全球投資市場表現不佳，2016年全球家族辦公室的投資組合報酬率，卻由0.3％反彈至7％，其中北美洲家族辦公室的報酬率更高達7.7％，其次是亞太區家族辦公室的6.7％。主要原因在於，全球家族辦公室的資產配置，已調高風險資產比重，轉向成熟市場股票及私募股權，這兩大類型資產，去年均有強勁的表現。

瑞銀指出，亞太區的高資產階級，特別偏好投資股票及直接創投公司與私募股權、共同投資和私募股權基金等私募股權投資。此外，雖然去年房地產市場疲弱，但這些家族對房地產的投資比重並未下降，亞太區平均仍達20.3％，香港更高達26％。

所謂的「家族辦公室」，是指專為家族企業、超級富有的家庭提供全方位財富管理和家族服務，使其家族財富、資產得以跨世代傳承和增值。瑞銀即將在台針對「瑞銀智慧財富管理」業務，加碼提供「他益信託」服務，就是為了滿足此類家族企業，其財富的跨世代傳承需求。