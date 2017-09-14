天價iPhoneX不怕沒人買 分析師看好明年出貨9000萬支

iPhone X被稱為「史上最貴iPhone」，但凱基投顧分析師郭明錤認為，明年iPhone X出貨可上看9000萬支。（路透）

2017-09-14 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果iPhone X亮相後，引發全世界熱議，不過卻被許多人說是「史上最貴iPhone」，對此凱基投顧分析師郭明錤認為，全螢幕和臉部辨識功能等特色設計，將可帶動換機需求一路延續到明年第2季，明年iPhone X出貨可上看9000萬支。

根據《蘋果日報》報導，iPhone X被戲稱為「富人機」，郭明錤指出，投資人普遍看好iPhone X需求，規格、售價與預期一致，而iPhone X預購較晚的原因，主要是怕影響到iPhone 8/8 Plus的預購結果。

但郭明錤表示，在實際預購結果出爐前，仍會有投資人對於售價和Face ID有疑慮，所以可能會在iPhone X預購前開始獲利了結，而在市場多空看法下，相關蘋概股也會震盪修正，同時提供良好的進場時間點。

郭明錤認為，蘋果新產品確立3大長期趨勢，包括全螢幕、臉部辨識、AR應用，可帶動換機需求一路延續到明年第2季，不過基於產能限制，供需可能要到明年上半年才會平衡，明年iPhone X出貨仍可上看9000萬支。