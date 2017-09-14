威剛今起執行庫藏股 激勵股價漲幅逾2％

〔記者洪友芳／台北報導〕記憶體模組大廠威剛 （3260） 今起執行庫藏股，預計二個月內買回6000張，激勵早盤股價漲幅逾2％、每股超過79元。
威剛董事會昨決議，14日起將自集中市場買回6000張庫藏股，買回區間價格為新台幣54元到113.6元，這是威剛二年多來首度實施庫藏股，買回的庫藏股將轉讓予員工。
受惠DRAM與NAND Flash產品價格高漲，威剛今年本業獲利亮眼，上半年歸屬母公司淨利達10.96億元，年增4.26倍，每股盈餘5.04元。市場預估威剛下半年可望比上半年營運成長。
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〔記者洪友芳／台北報導〕記憶體模組大廠威剛 （3260） 今起執行庫藏股，預計二個月內買回6000張，激勵早盤股價漲幅逾2％、每股超過79元。
威剛董事會昨決議，14日起將自集中市場買回6000張庫藏股，買回區間價格為新台幣54元到113.6元，這是威剛二年多來首度實施庫藏股，買回的庫藏股將轉讓予員工。
受惠DRAM與NAND Flash產品價格高漲，威剛今年本業獲利亮眼，上半年歸屬母公司淨利達10.96億元，年增4.26倍，每股盈餘5.04元。市場預估威剛下半年可望比上半年營運成長。