緩解貿易差額 台灣與美簽署30億美元採購意向書

台灣農訪團今天在美國會山莊，與美業者簽訂價值30億美元的採購意向書。台灣飼料工業同業公會理事長鄭武樾（右二（與美國穀物協會前主席Phillip Councell（左二）代表簽署玉米採購意向書。（記者曹郁芬攝）

2017-09-14 10:02

〔駐美特派員曹郁芬／華府13日報導〕台灣農委會副主委黃金城帶領台灣大宗穀物進口業者組團訪問華府，今天下午在國會山莊與美方業者舉行近30億美元（900億台幣）的採購意向書簽署儀式暨酒會。

包括美國參議院農業、營養暨森林委員會主席羅伯茲、眾院外委會亞太小組主席游何等4位參議員和11位眾議員到場見證。此外，出席的還有美國在台協會執行理事羅瑞智、國務院台灣科長何樂進與台北駐美代表高碩泰。

多位議員致辭時，提及台灣對哈維颶風的受災戶，提供了80萬美元的捐款，在美國最需要支持的時候伸出援手，是美台堅實情誼的最佳證明，也讓國會更加支持台灣。

黃金城在接受媒體訪問時表示，美國有高品質的農產品，他們採購除了顧及國內需要，也是為了平衡美台間的貿易差額，對於川普政府強烈要求各國平衡與美國的貿易順差，他認為這次採購有緩解作用。

有關台灣開放美牛與美豬進口的問題，黃金城說，12日拜訪美國農業部與國務院時都有談到。這個問題長期存在，「科學證據與老百姓的想法目前還有一點點差距，未來台灣政府會與美方合作共同來處理，把台美間的差距磨合到一個程度」。

黃金城說，這個問題未必要在台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）來談，農委會與美國農業部也常有機會接觸，開放沒有時間表。台灣對萊克多巴胺存在認知上的差異，台灣豬肉完全沒有瘦肉精，台灣老百姓需要足夠時間了解它對人體健康的影響。

台灣於2012年9月公告增訂牛肉中的萊克多巴胺殘留容許量，依循CODEX標準訂定牛肌肉的殘留容許量為10ppb，但對於豬肉的健康風險評估一直沒有進展。

台灣是美國小麥第五大市場，是玉米和黃豆第六大市場，總農產品進口為美國第七大市場。

採購團接著分為「黃豆玉米」及「小麥」兩團，前者前往愛荷華州、印第安那州及密蘇里州，後者將前往北達科他州、蒙大拿州及愛達荷州，分別與當地政要及業者就相關農業暨貿易議題進行交流。