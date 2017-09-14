不只太陽能飛機 科思創贊助開發太陽能汽車

2017-09-14 09:33

〔記者張慧雯／台北報導〕不只是太陽能飛機！科思創宣布攜手德國亞琛工業大學和亞琛應用技術大學，共同開發「太陽能汽車」，命名為「太陽能戰車」，且將參加「普利司通世界太陽能汽車挑戰賽」。

科思創指出，這輛汽車現製造完畢，正在接受性能測試，為即將到來的漫長征程做準備。日前，開發團隊在亞琛工業大學的主教學樓展示這款高性能汽車，介紹兩年開發歷程中遇到的各種挑戰和里程碑。

在技術發展和專案合作的基礎上，科思創正致力於開發未來汽車概念，以滿足日益增長的移動性需求，同時為氣候保護和節約化石資源做出貢獻。