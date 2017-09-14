9/14重要財經新聞一覽

2017-09-14 09:12

自由時報財經︰iPhone 十週年 最貴新機慶生

蘋果公司昨在新總部發表十週年紀念手機iPhone X與iPhone8家族，五．八吋全螢幕的iPhone X雖然吸睛，但辨臉解鎖、AR（擴增實境）變臉、無線充電等功能早已外洩，少了驚喜，反倒是64GB要價台幣三萬五九○○、256GB破四萬台幣的史上最貴價格，讓不少果迷「驚嚇」。

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蘋果日報財經︰i8光環灑落 AR手機明年起飛

蘋果iPhone 8新登場，支援擴增實境（AR）遊戲與App成焦點！蘋果在發表會中展示Freeblade、SkyGuy、Directive Games等公司合作的AR遊戲與應用，結合現實場景，還能即時觀看資料。外資看好AR將成為下個殺手級應用，可加速智慧型手機升級、推動相關服務實現。

工商時報財經︰新iPhone現身 外資不按讚

蘋果昨（13）日凌晨發表新款iPhone，由於旗艦機款iPhone X規格並無新意，引發國際資金獲利了結賣壓，從大立光、鴻海等蘋果供應鏈合計抽走至少56.4億元資金、佔外資昨天整體賣超金額91億元的62％，影響所及，台股指數重挫0.73％，跌幅在亞股當中最重。

中國時報財經︰刷臉開機 蘋果iPhone X翻新頁

iPhone上市10年，屢屢創新也引領智慧型手機發展，昨天（台北時間凌晨1點）在美國聖荷西新總部Apple Park的賈伯斯劇院舉辦發表會，吸引全球果粉觀賞直播，執行長庫克一開場即感性表示，賈伯斯精神和生活哲學永遠是蘋果的DNA，發表會中場，他引用賈伯斯名句「One more thing」，隨之躍上舞台的iPhone X（唸ten）立時引爆全場歡呼，全新的使用方式也預告iPhone將走入新紀元。

經濟日報財經︰iPhone X登場 點亮四族群

蘋果iPhone X新機昨（13）日亮相，新功能無線充電、臉部辨識、擴增實境（AR）等成最大亮點，加上iPhone 8續用指紋辨識功能，四大應用趨勢對整體手機市場具指標意義，相關效應將有利台廠搶食商機。

星島日報財經︰頂頭鎚飛逾300張 童園孖展三億變70億

前日孖展只有3億元的童園國際（3830），昨日孖展額突現狂飆至近70億元，已超購逾500倍，個別證券行的頂頭槌飛更多達300張。有分析估計，或與近日新股表現理想，投資者有斬獲有關，特別是較為小型的新股，集資額少認購門檻低，絕對是「細細隻容易炒」。另外，今年重磅新股眾安保險，有消息透露將於下周一起招股。時屆農曆7月，於內地經營殯葬服務的中國萬桐園（8199），則於今日起招股。