不畏iPhoneX登場，瑞儀業績照樣成長（記者陳梅英攝）

2017-09-14 08:55

〔記者陳梅英／台北報導〕背光模組廠瑞儀（6176）是蘋果iPhone供應鏈之一，先前市場擔心蘋果推出首款採用OLED面板的iPhone將衝擊瑞儀業績，不過iPhoneX預計到11月才出貨，瑞儀對新款iPhone8與iPhone8 plus的背光模組已經開始出貨，預估今年iPhone出貨量仍有機會與去年相當。

瑞儀是蘋果相當重要的背光模組供應商，舉凡蘋果的iPad、NB等所有需要背光模組產品，都可見到瑞儀的影子，2年前瑞儀更進一步打入蘋果iPhone供應鏈，不料，蘋果卻宣布要推出採用OLED的iPhone，讓瑞儀股價一度遭遇劇烈修正。

今年以來，因為iPhone7與iPhone7 Plus銷售高峰從往年第四季遞延到第一季，瑞儀今年首季在iPhone背光模組出貨量比去年同期多1000萬台，加上蘋果推出低價版的9.7吋iPad銷售成績佳，接著又有新尺寸10.5吋大尺寸iPad Pro新機問世，瑞儀上半年營收251.44億元，在匯率不利情況下，稅前盈餘20.58億元，稅後盈餘14.81億元，較去年同期成長48%，每股稅後盈餘3.19元。

瑞儀不受蘋果iPhone改朝換代影響，依舊腳出獲利好成績，重新獲得外資青睞。

展望下半年，除蘋果iPhoneX外，瑞儀在iPhone8與iPhone8 Plus的背光模組已經開始出貨，預估第三季以iPhone為主的小尺寸背光模組出貨量可與去年同期持平，儘管瑞儀內部評估因iPhoneX推出將影響iPhone8與iPhone8 Plus銷量，第四季來自於iPhone背光模組出貨量可能會下滑，但以年度來看，今年整體在iPhone出貨量應可與去年相當。

iPad則成為瑞儀業績成長主力，今年除了7.9吋mini iPad出貨衰退外，其餘產品均有大幅成長，來自小米的電視整機訂單也較去年同期成長數倍，瑞儀對下半年營運仍可期待。

即使明年瑞儀對於iPhone背光模組出貨也不悲觀，原本市場預估蘋果2018年全部手機都會採用OLED面板，但一來良率問題、二來蘋果不敢全部手機面板來源都靠三星，在蘋果自己培植的供應鏈尚未有能力穩定供應OLED之前，iPhone不會全部都採用OLED面板，明年至少還會有一款手機是採用LTPS面板。