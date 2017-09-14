興航11架抵債飛機 林孝信：買主確定了

復興航空抵債飛機確定買主。（資料照，記者張忠義攝）

2017-09-14 08:45

〔即時新聞／綜合報導〕解散近一年的復興航空，終於確定11架抵債飛機買主，母公司國產集團總裁林孝信指出，已完成議價，預定可以支應銀行團的債權，目前差別在於，銀行團要求付現金，但買主希望開L/C（信用狀），雙方還在協調中。

《工商時報》報導，目前銀行團正與買主議價中，議價空間約在5%左右；林孝信指出，買方已派出14名機師來台，檢視飛機狀況及飛行相關事宜，預料短期內，興航善後即可獲得解決。