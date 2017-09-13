iPhone X亮相 分析師：蘋果市值今年破1兆美元

2017-09-13 19:14

〔編譯盧永山／綜合報導〕蘋果發表iPhone X等３款新機，分析師表示，iPhone X起價999美元對所得高的美國果粉不成問題，但在中國可能賣不動。另有分析師指出，市場原本預期蘋果在年底購物旺季的營收可達868億美元，但因iPhone X要等到11月3日才會出貨，蘋果恐怕很難達標。這使週二蘋果股價收盤下跌0.4%。不過也有分析師說，在推出iPhone X後，蘋果今年內市值可望突破1兆美元。

Bernstein分析師薩康納吉（Toni Sacconaghi）日前預估，起價999美元的iPhone X，可望增加蘋果2016會計年度每股獲利多達6％，關鍵在於iPhone X必須大賣，但iPhone X將在中國遭遇廉價的新機競爭。

TECHnalysis Research總裁歐當諾（Bob O'Donnell）表示，iPhone X起價高對死忠和高收入的美國果粉而言不是問題，但在中國可能賣不動，因為華為、小米、Oppo和Vivo都推出300美元以下的無框智慧手機。

而根據FactSt調查，分析師原本預期蘋果在截至12月的這季營收可達868億美元，高於去年同期的784億美元，前提是蘋果必須賣出8500萬支iPhone，均價達729美元。但因iPhone X拖至10月27日開放預訂，11月3日才發貨 ，Loup Ventures管理合夥人蒙斯特（Gene Munster）指出，蘋果可能很難達到預估。

然而有分析師指出，蘋果目前市值達8300億美元，在推出iPhone X後，今年內市值可望突破1兆美元。Drexel Hamilton分析師懷特（Brian White）將蘋果的目標價定為208美元，為華爾街所有分析師最高，較蘋果週二收盤價160.86美元高29%，依照蘋果目前的流通股計算，蘋果市值將達1.075兆美元。

摩根士丹利分析師胡伯蒂（Katy Huberty）將蘋果的目標價定在182美元，但看好會漲至253美元，依此計算，蘋果市值將達1.3兆美元。

自蘋果2007年1月推出iPhone以來，股價已大漲逾1200％，若包括股利再投資，總報酬率更逾1375％，期間的平均年報酬率達28.7%，為那斯達克指數的近3倍。