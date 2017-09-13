iPhone 8上市 舊機降價全面向非蘋陣營宣戰

iPhone 8 宣布上市時間後，舊款機種趁勢降價，價格帶布局從萬餘元的SE到最貴的4萬元，通路商認為根本是向非蘋陣營叫陣。（法新社）

2017-09-13 18:52

〔記者王憶紅／台北報導〕蘋果iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X三款新機上市，其中，iPhone X入門款價格達35900元，堪稱史上最貴iPhone手機，但通路商分析，蘋果此舉，根本是向非蘋陣營Android宣戰，全面進攻。

通路商指出，iPhone 三款新機上市，但iPhone 6、iPhone 7降價後價格不到2萬元，換言之，蘋果以前手機沒有二萬元以下，而藉著iPhone 8上市，手機價格帶涵蓋2萬到4萬元，就是全面對非蘋陣營進攻。

根據蘋果官網上公布訊息，蘋果新機分二階段開賣，iPhone 8、iPhone 8 Plus，預計9月15日開放預購，22日開賣，4.7吋的iPhone 8跟5.5吋的iPhone 8 Plus售價分別自25500元及28900元起，跟上一代差不多。

iPhone X 10月27日預購，11月3日開賣，64GB價格達35900元，256GB售價高達41500元。