台團隊玩創意 鬼屋探險、山海經成VR遊戲題材

奧瑪司展出的《失控地鐵》體驗版，以獵殺活屍為題材，模擬廢棄地鐵站，讓玩家體驗在廢棄車站與四面八方竄出的喪屍近距離搏鬥的緊張感。（奧瑪司提供）

2017-09-13 17:54

〔記者吳柏緯／台北報導〕台灣遊戲廠商發揮創意，將活屍、鬼屋探險與山海經等各式元素，融合進VR遊戲，在今年台北國際數位內容交流會（Digital Taipei）中，不但引起關注，更吸引來自國內外的廠商、玩家親身體驗。

台灣遊戲市場蓬勃，是全球數位內容重要的市場之一，根據Newzoo在2016年的報告指出，單就遊戲市場評比，台灣名列全球第15名，顯示台灣市場的能量相當巨大，也是國外廠商進入亞洲時最重要的市場之一。「台北國際數位內容交流會」更是台灣數位內容領域的一大盛會。

包含國內多家遊戲廠商，如奧瑪司、南瓜虛擬科技與獨角獸娛樂，都在今年的Digital Taipei中，展示出研發中或實際營運的VR遊戲，供國內外的廠商、玩家試玩體驗。

奧瑪司展出的《失控地鐵》體驗版，以獵殺活屍為題材，模擬廢棄地鐵站，讓玩家體驗在廢棄車站，與四面八方竄出的喪屍近距離搏鬥的緊張感。硬體則是由微星打造的 VR ONE 電競背包電腦，並透過 HTC Vive 虛擬實境頭盔，帶領玩家進入遊戲世界。

獨角獸娛樂則結合時下流行的直播概念，在現場打造一個虛擬的鬼屋，透過VR頭盔，玩家化身為電視節目製作團隊的一員，深入廢棄的鬼屋之中，拍攝出驚人的畫面以提高節目的收視率。由於在遊玩的過程中不斷有各式鬼怪出現，加上氣氛營造得宜，因此不少女性玩家被嚇得花容失色，大呼可怕。

在許多射擊遊戲中，妖怪幾乎都是活屍等西方代表，不過南瓜虛擬科技推出的射擊遊戲，不但將中國的殭屍融入其中，更把山海經中記載許多神話與妖怪加到遊戲中，讓這款遊戲充滿濃濃的東洋味。

資策會表示，企盼能藉由Digital Taipei的展會，促進國際性交流、拓展國內數位內容相關業者國際視野、激發動畫內容開發創意，進而引領產業技術升級轉型，有朝一日打造國際級動畫特效內容大作，將台灣的創意及實力推展向國際。