全球最大！ 群創發表100吋高亮度公用顯示器面板模組

2017-09-13 16:37

〔記者陳梅英／台北報導〕面板廠群創今日發表全球最大100吋高亮度量子點公用顯示器模組，以及全球第一台65吋8K全視角顯示器模組，前者採用超過一千區的動態區域調光，實現超過1000nits之超高亮度，搭配量子點技術，色彩表現達到BT2020>90％，不僅媲美OLED顯示器，還兼具成本較低、壽命較長等優勢。

群創的65吋8K全視角顯示器模組，則為全球第一台同時滿足高穿透率、全視角、超高解析度8K4K（7680x4320），同時還能保有高色彩飽和度與高亮度（超過1000nits）的65吋高端產品。以全新設計的全視角偏光板技術，大幅降低全視角色偏問題，是目前業界視角最廣的65吋8K機種，全面觀看無死角。

Touch Taiwan即將於9月20日於南港展覽館舉行，群創今年參展陣容堅強，除上述兩大最新研發產品外，還有50吋 Mega-Zone 顯示器模組，以及展示系統整合能力推出50吋自主設計無邊框智能整機。

群創表示，50吋Mega-Zone顯示器模組採用群創自主開發雙面板顯示技術，突破製程瓶頸，達到像素等級的區域調光（Pixel size local diming），靜態對比規格1,000,000:1，即使是在昏暗環境下播放夜景畫面，也能表現出幾乎無光暈的深沉黑色，具備如OLED自發光顯示器般的水準。

另外群創宣布今年為整機元年，重新跨入系統整機業務，為向客戶展示群創為具有系統整合能力的面板廠，將展出50吋 自主設計無邊框智能整機，由群創自主設計無邊框智能整機，從open cell到整機測試於同一工廠進行一條龍式生產，提供客戶完整全方位解決方案。

同時，展場中展示由55吋拼接而成的電視牆，擁有border to boder 1.8mm超窄邊框，可實現極窄邊框下的視覺延伸感，且四邊等寬，在系統支援下可無限制擴充，可運用於百貨公司、機場、商場、電影院等，商用顯示用途更為廣泛。