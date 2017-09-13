中國華為祭高薪 在日本搶理工人才

2017-09-13 15:56

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國智慧手機製造商華為今年稍後將在日本千葉縣船橋市設立研發中心，為了吸引優秀的理工科系大學畢業生，祭出每月近4000美元（台幣12萬元）的優渥薪資，為日本大學畢業生平均起薪的1倍。

根據線上求職網站Rikunabi，華為開給擁有大學學歷者的起薪為40.1萬日圓（3650美元），擁有碩士學歷者起薪則達43萬日圓（3915美元）。而根據日本厚生勞動省的資料，日本男性大學畢業生的平均起薪為20.59萬日圓，擁有碩士學歷者的起薪為23.17萬日圓。

華為表示，藉由開出較高的薪水，希望吸引原本想投效軟體銀行和NTT等日本科技大廠的優秀人才。

華為公關經理富岡琉里（Ruri Tomioka）表示：「多數日本理工科系學生想投效日本知名企業，為了吸引優秀人才，我們必須提供良好的工作環境和薪酬條件，包括各種津貼。我們不認為這種薪水很高，大部分外商的薪資行情就是如此。」

華為將斥資50億日圓在船橋市設立研發中心，並考慮進行更多投資。該研發中心將雇用大量的生產控制專家，將結合日本的製造技術和中國式的生產規模，確保品質和成本競爭力。但華為不打算採用日本企業按年資計算薪資的制度，而是願意付高薪吸引人才。