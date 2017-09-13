實價登錄包羅萬象 牛豬雞隻售價也看得到

上路超過5年的實價登錄政策，其揭露備註欄內容更是包羅萬象。有農舍出售的揭露售價是包含牛、豬以及蛋雞等，也為實價揭露資訊帶來不少趣味。（圖擷取自內政部實價網）

2017-09-13 14:36

〔記者徐義平／台北報導〕上路超過5年的實價登錄政策，其揭露備註欄內容更是包羅萬象。根據房仲業者調查，其實部分揭露資訊並非僅有單純的房產交易內容，少部分還包括機具設備，甚至有農舍出售的揭露售價是包含牛、豬以及蛋雞等，也為實價揭露資訊帶來不少趣味。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，實價登錄已經是一般民眾買房時經常參考的價格網站，不過不動產的交易條件複雜，不單單是房子本身條件影響價格，還可能受到許多因素影響，因此有特殊交易狀況的可能會在備註欄特別註記，民眾參考實價案例時可留意備註欄有無特別註記，若明顯價格過高或過低也可選擇跳過參考其它案例。

除了一般常見的親友、員工等關係人交易的特別備註外，從備註欄還發現中南部地區有農舍的交易，交易的價格還包含了牲畜的讓與價格，如彰化縣大城鄉大安路的一筆農牧用地交易，總價格為950萬元，備註則發現交易內容包括雞舍，含蛋雞20000隻及現況設施等在內。

雲林縣口湖鄉則有一筆900萬元的農牧用地交易，交易內容也是整棟豬舍包含全自動機器設備及豬隻全部一併出售，雲林縣口湖鄉則有筆3千萬元的實價登錄，備註本案土地上另有未保存登記建物一筆，本案買賣價金包含牛隻、養牛設備與擠乳設備。