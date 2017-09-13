海力士代理商大股東 四棟房產遭法拍

統佳科技為全球知名記憶體、半導體供應商海力士的台灣代理商，該公司大股東債務似乎像雪球般持續擴大，遭到法拍資產除「帝寶」外，還有淡水紅樹林「安泰登峰」2樓其中一戶商辦，底價為2213萬元（擷自Google地圖）

2017-09-13 14:00

〔記者徐義平／台北報導〕統佳科技為全球知名記憶體、半導體供應商海力士的台灣代理商，該公司大股東債務似乎像雪球般持續擴大，繼4月大股東持有的「帝寶」E棟13樓法拍戶，甚至締造每坪188萬元的「破盤價」後，近期又有3筆資產遭到法拍，包括迪化街老透天，竹北百坪豪宅以及淡水紅樹林「安泰登峰」2樓其中一戶商辦，若均以一拍底價推估，合計遭到法拍的資產底價超過5億餘元。

根據司法院法拍屋公告，年初掀起「帝寶」法拍破盤價的債務人莊姓自然人，陸續有3筆資產遭到法拍，包括竹北市嘉豐十一路一段上的「竹冠富翼」9樓其中一戶，一拍底價為3500萬元，近期則是預計10月5日執行法拍年貨大街裏頭的透天厝，該資產地處迪化街一段上，一拍底價為1億6381萬元，另還有淡水紅樹林「安泰登峰」2樓其中一戶商辦，底價為2213萬元。

寬頻房訊指出，上述4筆法拍資產的債務人均為莊姓自然人，乍看之下與統佳科技毫無關聯，其實4筆資產背後的信託人均是統佳科技，法定代理人為董座陳慶圖，遭到法拍原因不外乎「給付票款強制執行」、「清償債務」以及「拍賣抵押物」等原因。

根據統佳科技官網資訊，2004年10月與海力士半導體公司為合作夥伴，不過，最新消息欄目僅有一則2005年的訊息，之後便無任何資訊。

另竹北豪宅「富貴至尊」整棟今2度標售，即便降價2億，仍乏人問津，最終因無人投標而流標作收。