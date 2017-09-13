蘋概股利多出盡、高價股不給力 台股跌77點

2017-09-13 13:49

〔記者張慧雯／台北報導〕蘋果新機正式發表，不過台股今（13）日卻下跌，受到蘋概股利多出盡、權值股與高價股都下跌影響，指數開低走低、一路下滑，終場下跌77.47點、以10532.88點作收，回測10500點支撐；法人則表示，蘋果相關供應鏈仍有會有表現，只要不跌破10500支撐，後市仍不悲觀。

股王大立光（3008）開盤就下跌，尾盤竟下跌225元、以5635元作收，而權值股如台積電（2330）、鴻海（2317）也都在平盤下游走，使得台股跌破10600點與5日線，回測10500點支撐。

而外界矚目的蘋果概念股因利多出盡、全面走跌，可成（2474）終場大跌17.5元、和碩（4938）、緯創（3231）等也都下跌，高價股同業表現疲軟，精測、精華、信驊、玉晶光、譜瑞-KY、樺漢、康友-KY、亞德客-KY等都在平盤下震盪。

法人強調，蘋果新機上市，台股面臨利多出盡的壓力，不過相關供應鏈個股，隨著產品上市拉貨，營運可望正向反應，有助股價後續表現，短線指數震盪整理機會較大，盤勢保守看待；國泰期信則表示，看好蘋果iPhone受惠股為華通（2313）、景碩（3189）、燿華（2367）、美律（2439）、大立光、台郡（6269）、晶技（3042）。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏則表示，台股持續創造史上最長萬點行情紀錄中，上週五外資現貨期貨同步做多，台期指未平倉淨多單口數激增至65000口以上，顯示外資對後市看法樂觀，但指數逢高仍需謹慎；此外，他指出台股需留意強勢匯率走勢是否將侵蝕企業第三季獲利，短期投資操作上仍建議以成長展望佳和具有旺季題材之類股為優先觀察標的。