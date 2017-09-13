半導體是台灣經濟命脈 龔明鑫：政府竭盡所能支持

2017-09-13 12:34

〔記者洪友芳／台北報導〕SEMICON Taiwan 國際半導體展今日上午舉行開幕典禮，經濟部次長龔明鑫出席，他致詞指出，半導體業是台灣經濟發展的命脈，也是人工智慧、物聯網等未來新應用領域的發展基礎，政府五＋二產業的創新發展計畫，完全奠基在半導體發展的基礎之上，政府將持續竭盡所能支持半導體在台灣發展。

國際半導體展今起在台北南港展覽館舉行，為期3天，吸引眾多業界人士前往參觀。龔明鑫在開幕典禮中指出，台灣半導體產業垂直整合分工是非常特別，且具備高度彈性、高度品質與高度效率，比起國外更有競爭優勢，從IC設計、晶圓代工到封裝測試各領域，在世界已各占有一席之地。

龔明鑫表示，去年台灣半導體產值達新台幣2.45兆，預估今年可達2.54兆，約將成長3.5％，產值將可支撐台灣下一世代產業發展的基礎。他並指出，半導體業是人工智慧（AI）、物聯網等未來應用領域的基礎。

政府正推動五＋二產業的創新發展計畫，龔明鑫表示，這也是完全奠基在半導體發展基礎之上，政府將持續竭盡所能支持半導體在台灣發展；至於台積電在台灣蓋3、5奈米新廠的水電土地問題，龔明鑫強調，政府也會盡全力協助與解決相關問題。

龔明鑫並表示，物聯網智慧城市、智慧製造、人工智慧、無人自駕車、AR/VR、資安等物聯網產業相關布局，也是目前政府積極推動政策，預期在2025年可創造產值達新台幣10兆元。