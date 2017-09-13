旺季備貨效應，9月電視面板跌勢縮小。（記者陳梅英攝）

2017-09-13 09:51

〔記者陳梅英／台北報導〕因應年底旺季，來自中國品牌廠以及歐美廠商備貨，WitsView指出，9月電視面板跌勢略為縮小，預估10月維持這樣的態勢，不過鋪貨旺季結束後，11月狀況仍不明朗。

電視面板價格在連漲1年半後，各尺寸平均漲幅達30～40%，面板廠包括友達（2409）、群創（3481）上半年大賺，友達上半年稅後盈餘185億元、群創240億元，面板廠過著每天開門就賺1億元的日子。

不過在電視面板漲高之後，終端市場需求受到影響，今年6月電視面板價格開始鬆動，7月、8月跌勢加劇，包括40/43吋以及50吋、55吋、65吋大尺寸電視面板，每月平均有5～6%跌幅。

邱宇彬說，50吋電視跌價主要是群創的8.6代線良率改善，供給增加，加上55吋電視從年初210美元跌至180美元，回過頭來壓抑50吋電視面板售價；而65吋則是在市場高庫存下，跌幅最重。

隨著中國十一到來以及歐美年底旺季備貨需求，加上降價的刺激，品牌廠有籌碼可以促銷，WitsView研究部主管邱宇彬指出，需求在9月回溫，各尺寸電視面板跌幅有縮小跡象，預期10月也維持小跌局面。

其中，以32吋電視面板最近需求最旺，邱宇彬說，主要是品牌廠商仍希望衝刺今年出貨目標，32吋為入門低階幾種，最賣得動，其餘各尺寸跌幅也都有縮小。

由於電視面板跌幅縮小，面板廠第三季財報壓力也會小一點，只是進入第四季，11月之後的狀況仍不明朗，屆時仍需觀察。