製作電視劇、電影特效大紅 兔將8月營收0.3億元

2017-09-13 09:37

〔記者張慧雯／台北報導〕製作《三生三世十里桃花》電視劇、《紅衣小女孩 2》特效的兔將（8492）8 月營收為0.3億元、月增率達28.31％；兔將表示，《三生三世十里桃花》的點擊率超過400億次，接力搶下中國最大型 IP 之一《醉玲瓏》電視劇全劇特效，有助於下半年營收獲利持續成長。

兔將指出，8 月營收主要來自於 7 月開始在中國大陸播出的暑期強檔電視劇《醉玲瓏》的部分電視劇特效收入，與《極致追擊》等數部大型電影專案，已陸續認列收入；此外，目前更確定簽下討論度極高的《格林威治時間》特效製作。

至於3D電影業務部分，兔將持續製作及認列多部暑期強檔作品營收，如中國年度國產動畫大片《大護法》，及由奧蘭多•布魯主演的好萊塢新片《極致追擊》等3D 電影收入。在電影特效部分，目前已接下數部大型專案製作，數量持續增加並認列收入；專案包括中國最賣座驚悚續作《京城 81 號 2》、第 20 屆上海國際電影節最大贏家《閃光少女》，以及國產恐怖片票房冠軍的續集《紅衣小女孩 2》等好評特效大作。

兔將表示，過去持續承接大型國片特效，同時努力開拓中國影劇市場，無論在影視特效或 3D 作品上都已累積出絕佳的口碑，下半年度將陸續有多部影視作品於中國上映，期待未來將能在中國有不錯的成績。