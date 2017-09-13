台中磐石會長林錫銘：一例一休要快修且修對

2017-09-13 09:45

〔記者卓怡君／台北報導〕一例一休實施以來，民怨沸騰，台中磐石會長林錫銘大聲疾呼，一例一休搞得天怒人怨、總統民調大跌、物價上漲、經濟受創，一例一休要快修，而且要修對。

林錫銘表示，一例一休是去年勞動部發明出來的名詞，一年來已經搞得民怨四起，甚至影響總統民調。基於愛護台灣之心，他個人花了一點時間，整理出癥結所在，希望大家能捐棄成見，盡速修法，讓爭議平息，好讓大家可以將力氣花在謀求國家進步，人民幸福之正事上。

林錫銘指出，勞基法第三十六條的修改搞得天怒人怨、總統民調大跌、物價上漲、經濟受創、人民生活方便性降低之根源所在，建議最根源之第三十六條非修不可，應該修回原條文：「勞工每七日中至少應有一日之休息，作為例假。」因為目前每週工時已改為40小時，幾乎大部分的製造業都已是週休二日， 而服務業千奇百怪，各有行業特色，應給予上班彈性，不應假設或強制每天一定上滿8小時。

再者，第二十四條有關加班費之規定，或可改為假日加班每小時加發一倍工資，加班時數核實計算。如此資方較能負擔且計算加班費也較合理方便，勞方權益才能真正照顧到。其實，政府該加強勞檢的是一些強勢財團，例如某大財團企業對一例一休之對策，是讓薪水較高的本勞根本無班可加，只有外勞可以，而且津貼也減少。

林錫銘強調，許多行業有其特殊性，例如餐飲、診所，上班方式可能是分段工時，因此一週要出勤6天，勞團為了爭取假日出勤可領高額加班費，因此要法令規定週休二日，看起來好像是幫勞工爭福利，實施下來結果果真是讓百業都休息了，許多勞工之就業及加班機會因此大為減少，週休二日入法之後許多診所甚至大醫院門診，還有快遞也週休二日，民眾方便性大打折扣，台灣經濟活力也受限。

林錫銘認為，一例一休對國家之傷害，已是多數人之共識，修法是最有效的解決方式，誠懇希望此事件盡快落幕，讓台灣經濟恢復活力，民怨能平息，國家能繼續前進。