9/13重要財經新聞一覽

2017-09-13 09:09

自由時報財經︰iPhone X登場 金色恐遲到

蘋果公司新品發表會於台灣時間今日凌晨一點在加州新總部舉行，外界預計會推出五項新產品，包括iPhone十週年紀念等三款新手機在內。不過，權威分析師推估，搭載OLED（有機發光二極體）螢幕的高階機種「iPhone X」，受限於零組件供應，初期日產量低於一萬支，可能供不應求，其中金色款更因產量少恐較晚發售。

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為了數位悠遊卡，台北市長柯文哲槓上金管會。柯P昨日在公開場合直言金管會應以服務為主而非管理，惟金管會主委顧立雄明確回應表示，在服務為導向的同時，「不能忘掉，金管會有維持金融秩序穩定的重責、及推動金融產業發展，2大目標不能偏廢，我認為應在這兩方之間取得平衡」。

工商時報財經︰沒三次金改 顧立雄 不推公公公民併

金管會主委顧立雄昨（12）日公開表示，沒有所謂第三次金融改革，只是要落實公司治理，讓金融業成為公司治理的「模範生」；他不會去鼓勵金融整併，即不會去推公公併、公民併，但若有自發性民民併，則樂觀其成，會建構友善環境來促成合併案。

經濟日報財經︰賴揆送大禮 軍公教加薪3%

行政院昨（12）日晚間宣布，明年全國軍公教人員待遇調升3%，回應企業界呼籲，以刺激景氣，並希望藉此帶動民間企業加薪，調薪須增加的支出約180億元。

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港股昨天曾再度升穿28000點大關，可惜未能企穩，28000關得而復失，收市僅升17點，報27972點。藍籌股表現呆滯，資金轉a炒細價股，昨日不少二三線股開始有「鑊氣」，勇奪榜首的新焦點（360）急漲60%，成交額更大增至超過1億元。雖然細價股有回勇迹象，但在今年的大升市當中，表現仍跑輸大價股，現時市場上仍有111隻仙股，數量較去年底還多出超過一倍。