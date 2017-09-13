獨家》林錫耀下週將出任證交所董事長

前行政院副院長林錫耀可望將接任證交所董事長。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-09-13 08:05

〔記者歐祥義／台北報導〕前行政院副院長林錫耀可望將接任證交所董事長，證交所將於下週二（19日）召開董事會，通過此人事案。

過去新潮流大老吳乃仁在陳水扁執政時代，也曾出任證交所董事長，同為新潮流的林錫耀再出任此職務，黨內認為頗有傳承的意味。

據表示，這項人事案等於是林錫耀與施俊吉互換職務，主要考量林錫耀在林全內閣盡心盡力，且未有缺失，退出內閣後，並未安排其它重要職務，因此當施俊吉確定入閣時，就已內定將由林錫耀接任。

總統蔡英文日前宣布安排林錫耀出任新境界文教基金會副董事長，及民進黨選舉對策委員會，據黨內人士指出，新境界基金會是由邱義仁在主導；選對會運作也是以陳明文為主，林錫耀掛名應只是形式，未來林錫耀的主要舞台還是以證交所為主。

中油董事長遺缺由楊偉甫暫代

於於因為815停電事件下台的前中油董事長陳金德，最新消息是回宜蘭布局明年縣長改選；中油董事長遺缺，目前是由經濟部次長楊偉甫暫代，楊今年65歲，都已達事務官與國營事業主管的任職上限，府院都在積極尋覓接替人選。

據指出，台糖董事長黃育徵私下積極運作，有意爭取出掌中油，但是經濟部內有意見，認為黃育徵在台糖一年多，也未見重大改革與積效，一個位子還未坐熱，就想要找另一個位子，部內以乎反對的聲浪較大。