燦坤跨餐飲慘賠 傳老闆被妻子踢出權力核心

燦坤集團創辦人吳燦坤的兒子吳侑昇（圖）接班。（資料照，記者張忠義攝）

2017-09-13 07:35

〔即時新聞／綜合報導〕3C通路龍頭燦坤最近轉型投資旅遊業、餐飲業，不過投資金礦咖啡失利，上月無預警大裁員，有22家門市暫停營業，最近還傳出創辦人吳燦坤也完全辭去集團所有職務，吳燦坤精心安排的接班計畫也出現變數。

《壹週刊》報導，燦坤積極投資的金礦咖啡上月中被爆資遣50多位麵包師，至8月底已有22家店停業，據稱9月底會有30家店倒閉。報導指出，這是因為吳燦坤妻子蔡淑惠擔心餐飲虧損持續擴大，危及本業經營，下令調整、止血。

燦坤本業為3C通路、家電製造，與餐飲業完全無關，會投入餐飲業是為了安排吳燦坤兒子吳侑昇接班，不料5年不到燦坤在餐飲投資已慘賠4億多，幾乎是燦坤整年獲利，也是吳燦坤繼2度西進中國失敗後第3次挫折。

據稱吳燦坤與蔡淑惠6年前就開始安排吳侑昇接班，吳侑昇在日本東方文華酒店磨練了2年，2013年2月成立資本額5億元的燦星文創，以餐飲事業為主，不過燦坤投資的品牌，除金礦外，包括持有4成股權，但不涉及經營權的五花馬等多家品牌，已賠掉4億多元。

另有燦坤離職員工透露，吳董的夢想天馬行空，需要團隊替他來完成，但6個品牌需要6套團隊來支持，這與燦坤長久以來的中央集權文化差異大，還會引發管理上的衝突。另外也有業界人士指出，燦坤沒有餐飲人才是最大的失誤之一。