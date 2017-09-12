顧立雄掌金管會 棒子與胡蘿蔔並用

2017-09-12 19:54

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會新任主委顧立雄今天表示，強化公司治理是最重要的目標，在落實上，給予「胡蘿蔔」與「棒子」，若公司治理好，就會給予胡蘿蔔、像政策獎勵與申辦業務增加；做不好，就會有棒子下去（處罰）。

顧立雄上週由不當黨產處理委員會主委轉任金管會主委後，但隨即引起藍營政治人物抨擊與質疑，並成為近日媒體關注的焦點人物。

對於接下金管會主委一職，顧立雄強調，他的心情是「誠惶誠恐」，對於未來金管會最重要的政策目標，顧立雄鎖定在公司治理。

由於顧立雄上周曾拋出金融業「家族化」與「產金不分離」問題，引起政治人物猛烈攻擊，並質疑要如何才能落實？

顧立雄表示，像「家族化」，或部分金融機構有母體企業等問題，要處理上述情況，最佳的工具就是「公司治理」；公司不能只有利潤導向，必須把風險控管為核心文化，若公司治理能做好，家族化的汙名就能去除。

換句話說，即使是家族化的金融機構，只要能落實做好公司治理，企業就能永續經營，這不是一件美事嗎？

要如何強化公司治理？顧立雄表示，公司治理不是四個字而已，而是探討「棒子」跟「胡蘿蔔」關係，也就是實施差異化管理；若公司治理好，就有「胡蘿蔔」，包括：提供獎勵誘因等，如治理不好，「棒子」就會下去。

此外，外界曾建議金管會，應該提高對違法金融機構之罰則，未來是否會提高強化「棒子」？顧立雄回應，畢竟他僅上任才三天，請再給他一點時間，這些都會進行通盤評估。