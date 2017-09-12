泰利颱風來襲 賣場生鮮蔬果搶翻

泰利颱風來勢洶洶，賣場防颱商品備貨量皆較平日倍增，部份生鮮蔬果備貨量更大增3倍，預估將帶動整體業績成長2成以上。（業者提供）

2017-09-12 18:05

〔記者楊雅民／台北報導〕泰利颱風來勢洶洶，全聯福利中心、頂好超市，以及大潤發、愛買等量販店業者防颱商品備貨量皆較平日倍增，部份生鮮蔬果備貨量更大增3倍，預估將帶動整體業績成長2成以上。

頂好超市表示，泰利颱風持續增強，頂好發現11日晚間下班時間，已有不少消費者提前搶購颱風商品，消費人潮較平日增加至少1成以上，主要搶購生鮮蔬果、泡麵零食及瓶裝水。

頂好超市已針對泰利颱風推出15款限時限量的優惠產品，包含國產高麗菜特價一顆59元，全台限量6000顆、豬梅花火鍋肉100公克特價40元、悅氏天然水6公升45元。

全聯表示，每逢颱風前夕，生鮮蔬果皆成為消費者搶購商品，全聯這次颱風生鮮蔬果備貨量已增加3倍；飲用水備貨量也已拉高至平日的3成、泡麵拉高2成，餅乾等商品也增加3成備貨量。

大潤發指出，今天上午生鮮買氣已增溫，賣場防颱商品備貨量已增加約3成，裸賣青菜包含小白菜、油菜、青江菜及每顆特價75元的高麗菜皆現搶購人潮。

愛買表示，泰利來襲愛買趁勢祭出微波食品、飲料、礦泉水、零食等上百件品項第2件5折搶客，今天賣場烘培、微波食品、雨具等銷量皆成長1~2成，葉菜、泡麵、礦泉水的業績約增加了3成。