顧立雄：沒有三次金改 不會主動推動金融整併

金管會主委顧立雄（中）上任後第一次記者會，發表上任後對金融業的政策方向。（記者王藝菘攝）

2017-09-12 17:51

〔記者王孟倫／台北報導〕金融監督管理委員會新任主委顧立雄今天舉行上任首次記者會，他表示，未來施政重點在於公司改革，但這不是所謂的三次金改，這個名稱很容易引起誤解。他也強調，「對國內金融合併是樂觀其成，但金管會不會主動推動」。

上週，顧立雄從不當黨產處理委員會主委，轉任金管會主委，成為外界新聞焦點，今天是他上任後首次記者會。

顧立雄強調，公司治理是一個重要的政策目標，但這項改革，若把跟之前金融整併相比，很容易引起誤解；銀行之間，無論「公公併」、「公民併」，金管會都不會push，但樂觀其成；至於「民民併」屬於民間行為，金管會會建構一個友善環境。

有關兩岸金融交流與監理，顧立雄說，本國銀行西進中國市場，包括：到對岸設置分行等，只要在可控制範圍內，金管會就會允許核准，例如，最近已經核准中信銀到深圳設分行。

至於兩岸雙方監理機關之主管會面，像「金銀會」、「金證會」等，已經停擺多時，未來是否希望再度舉行？顧立雄說，目前雙方實質交流已經持續，至於雙方會面，只要在對等前提下，可以不拘形式、不拘地點。

此外，外界指稱，顧立雄未來仍可能是民進黨參選台北市長的熱門人選，對此，他澄清，這問題他已經回答很多次，真的沒有這樣規劃。

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