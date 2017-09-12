虹揚-KY完成競拍 公開申購承銷價每股33.6元

2017-09-12 16:34

〔記者陳柔蓁／台北報導〕二極體專業製造商虹揚（6573），初次上市前公開承銷辦理現金增資，發行新股7500張，其中5099張採美國標方式公開競價拍賣標售。此次參與競拍投標之合格投標數量1萬5988仟股，合格標單有640筆，已於今（12）日順利完成競拍開標作業。

虹揚本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格每股新台幣30元。今日開標，最低得標價格為33.68元，最高為51.5元。得標加權平均價格為新台幣35.85元，高於最低承銷價格之1.12倍，公開申購承銷價格將以每股新台幣33.6元發行。

虹揚將於9月14日至9月18日辦理股票公開申購，公開申購張數為1275張，每股申購承銷價為33.6元，預計9月20日公開抽籤，9月底掛牌上市。

虹揚表示，太陽能及綠能產品項目為公司首要的利基市場，目標含括家電、汽車、工業發展、消費性電子等多元應用市場。目前年生產二極體及橋式整流器超過20億支以上。近年因生產線需求滿載，故積極進行設置新廠規劃中，預計一期新廠完工後，將滿足未來3~5年的產能規劃。

虹揚2016年營收為19.45億元，每股稅後純益（EPS）3.17元，營業利益率10.9％。2017年前8個月累計營收為13.72億元，較去年同期成長5.07％。