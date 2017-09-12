蘋果新機發表前夕 台股屏息以待、小漲38點

在蘋果新機發表的前夕，買盤仍選擇停看聽，部份股票出現獲利了結，壓抑大盤指數，終場加權股價指數上漲38.19點，收在10610.35點，成交值1245億元。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-09-12 13:42

〔記者陳永吉／台北報導〕受到北韓局勢稍歇及颶風影響低於預期，美股今晨收盤大漲，標準普爾500指數更寫下歷史新高，帶動亞股走高，台股開盤一度重回10646點，距昨天創下的新高僅差10點，但在蘋果新機發表的前夕，買盤仍選擇停看聽，部份股票出現獲利了結，壓抑大盤指數，終場加權股價指數上漲38.19點，收在10610.35點，成交值1245億元。

今日各大類股中，以造紙類股表現最強，因為中國炒房、炒股之後，最近開始「炒紙」，使得產品報價續強，其中週五將舉行法說會的正隆（1904）早盤率先攻上漲停，帶動造紙類股指數再度創下20年新高，整體類股漲幅最為整齊。

而電子股中，則以落後補漲的LED相對強勁，其中光磊（2340）可望大啖感測元件商機，下半年將擴產1成，加上外資近日積極買超，早盤爆量衝上漲停；麗清（3346）8月營收創同期新高，早盤也急拉漲停。

此外南亞科（2408）受惠DRAM供不應求，加上持續處分美光持股挹注業外收益，盤中帶量強攻逾8%、終場收在68元，上漲近6%。

蘋果新機將於明天清晨發表，市場屏息以待，由於過去蘋果新機發表相關概念股股價短期會受到壓抑，加上初期供貨情況可能不足，造成供貨遞延，可能等到明年第1季或第2季才能完全出貨，使得今天蘋概股表現平平。

法人指出，短線上外資在期現貨上都有避險動作，因此預期台股將受壓抑，不過隨著蘋果新機發表，市場不確定因素消失，台股仍有機會整理後再向上挑戰新高。