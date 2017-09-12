資安大挑戰 趨勢科技：上半年偵測到8300萬個勒索病毒

2017-09-12 12:46

〔記者王憶紅／台北報導〕趨勢科技今年上半年偵測到8300萬個勒索病毒，以及3000 次變臉詐騙嘗試攻擊。趨勢指出，今年上半年企業依然不斷遭遇營運中斷與資安上的挑戰，除面臨日益增加的勒索病毒、變臉詐騙（BEC）以及物聯網（IoT）相關攻擊外，一種新的威脅「網路宣傳（Cyber Propaganda）」 對企業商譽的影響力也不容小覷。

趨勢科技今天發表「2017 上半年資安總評：駭客入侵的代價」研究報告。趨勢科技指出，今年上半年，趨勢科技共偵測到近8300萬個勒索病毒威脅，以及3000次變臉詐騙嘗試攻擊，更加突顯資安的重要性。

趨勢科技表示，儘管資安占企業IT預算的比例越來越高，但根據最近一份由 Forrester 所做的分析報告指出，這些預算並未妥善分配，無法解決企業日益面臨的威脅。

趨勢科技資訊長鄭奕立指出，企業預算必須優先花在有效的資安防禦，因為一旦遭駭客入侵，其代價通常不是企業預算能夠負擔的。今年，重大網路攻擊事件依舊是全球企業的敏感話題，而這股趨勢很可能一直持續到年底。企業最重要的就是要改變思維，別再將資安視為單純的資訊安全措施，而是一種對企業未來的投資。」

今年5月和6月分別爆發了WannaCry和Petya勒索病毒，數以千計的企業因而停擺，災情遍及全球多種產業。據估計，該攻擊在全球所造成的損失（包括生產力損失及災害控制成本）高達40億美元。除此之外，根據美國聯邦調查局（FBI）的資料，2017 上半年變臉詐騙（BEC）所造成的全球損失也高達53億美元。

趨勢科技先前所預測，今年1月至6月IoT攻擊數量不斷攀升，此外網路宣傳活動也持續擴散。根據趨勢科技和Politecnico di Milano（POLIMI）合作的研究顯示 ，工業機器人同樣也可能遭駭客入侵，並且帶來嚴重的財務損失與生產力損失，證明智慧工廠千萬不能再輕忽這類連網裝置的安全性。同一期間，網路犯罪集團利用社群媒體從事網路宣傳活動的情況也越來越嚴重，不肖之徒透過地下市場上唾手可得的工具和服務，大量散布不實新聞 ，或者刻意抹黑企業，嚴重傷害企業商譽和品牌形象，造成重大財務損失。