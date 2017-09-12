德離岸風力與桃市府簽約 投資達千億台幣

桃園市長鄭文燦（左四）、達德能源集團執行董事柯朗夫（右三）簽署投資合作備忘錄。（記者黃佩君攝）

2017-09-12 12:43

〔記者黃佩君／台北報導〕德商達德能源（WPD）是目前離岸風力潛力場址首通過環評的廠商，也是目前進度最快者，今宣布與桃園市簽署投資合作備忘錄，投資金額超過1千億台幣。達德能源表示，其所申設的「桃園離岸風力發電廠興建計畫」不僅率先通過環評，也完成市政府審查、取得地方政府同意函，顯現桃市及在地漁民對離岸風電政策的支持。桃園市長鄭文燦表示，此風場會成為最佳里程碑，預計將於2022年完成，總裝置容量達363MW，1年可供應約10.5萬戶家庭用電。

達德能源表示，其在台子公司麗威風電在桃園風場，是全台22個潛力場址中進度最快案件，不但於7月18日已經環保署環評大會審查通過、9月5日取得桃市府同意籌設許可函，也預定於明年10月底取得經濟部籌設許可。該風場預計將於2022年完成，總裝置容量達363MW，1年可供應約10萬4926戶家庭用電。

鄭文燦致詞表示，風力發電對桃園來說是一個好的選項，其中牽涉供應鏈在地化、維護當地漁民權益、保護海洋生態等議題，而達德在環評時做了必要調整，其對漁權補償及生態維護在全世界都有很多經驗，溝通的方式與決心是成功的要素。

鄭文燦也說，也希望透過離岸風力發電讓更多市民認識綠能，希望將來與達德合作在桃園推動綠能教育。他也表示，目前決定在桃園觀音設置藻礁生態館及環境教育中心，可以讓大家了解循環經濟及綠能產業，了解未來台灣是一個資源匱乏的國家，在綠能方面要投入更多，希望本次簽約能達成中央與地方，政府與企業，以及風力發電業者及在地居民間更大合作的共識，讓全國第1座離岸風場在2022年完成。

他也笑說，達德是在台灣領先的風場，但對比其他縣市在未通過環評前就簽了很多投資備忘錄，桃園市是希望環評通過後才簽，他也認為這是招商時比較好的做法。

達德能源集團執行董事柯朗夫也說，達德也希望致力幫助台灣達到綠能轉型目標。達德計畫在桃園投資超過600MW綠能，其中包括500MW離岸風力及100MW太陽光電，總投資金額達到1000億台幣。除此之外，達德也在桃園關注漁業生態問題，同時也希望透過此次合作發展綠能產業經濟，讓桃園能成為綠能智慧城市。

鄭文燦與柯朗夫將在行政院能源及減碳辦公室副主任黃佳鈴、經濟部投資業務處副處長陳秀全、德國在台協會副代表施碧娜（Sabrina Schmidt-Koschella）、歐洲商會執行長何飛逸（Freddie Höglund）見證下，完成此次簽約儀式。