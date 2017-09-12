股利所得稅改 學者質疑出發點

2017-09-12 12:28

〔記者吳佳蓉／台北報導〕質疑股利所得稅改出發點，政大名譽教授陳聽安直指，除非是假外資，一般外資股利不僅要全額扣繳，回母國還得繳稅，內資卻有可扣抵稅額可抵減，差距並未如想像嚴重。但卻「有人」找蔡總統打小報告，口才好，說稅負內、外資稅負差距大、影響投資，財部就做稅改，出發點就不正確。

台北大學財政系今舉辦「我國投資所得稅制改革座談會」，為財政部公布稅改方案後，首場產、官、學共同出席、交換意見的首場座談會。

陳聽安表示，總統蔡英文曾說「內外資課不同稅，是我心中的痛」，但這個想法是「有人」、口才好的人，向總統打小報告，所傳達的想法。但事實上，目前內、外資股利稅負差距，根本沒有16.08%這麼大。

他解釋，外資股利扣繳稅率看起來只有20%，但是要以「股利全額」，作為扣抵基礎，還不論回母國後得另外繳稅；除非是假外資，但不論各國，只要內外資稅負有差距，就會有假外資問題。相較，內資股利在個人綜所稅階段最高邊際稅率45%，看起來很高，但計稅時可以扣除股利可抵減稅額，與外資須就股利所得全額扣繳，基礎完全不同。

陳聽安強調，因此，內外資稅負差距大，影響投資，這樣的說法根本不正確。蔡總統不是財稅專家，「但有人很會講話」，這些論點傳到總統耳朵裡，就變成很有道理，財政部也以此在擬定稅改方案。

先前參與稅改委外研究的政治大學財政學系教授陳國樑提出質疑，稅改一開時從股利所得出發，最後卻過度包裝為「全民稅改」，除股利所得這一塊外，皆缺乏整體規劃論述。

此外，他指出，由於稅改方案涉及面向廣，未來營所稅若無法順利調高3%、未分配盈餘被要求再降低，或提高各項扣除額幅度，稅損恐動搖國本，財部有沒有採定稅改為一體，不能單獨調整的立場。

對於股利所得稅改，陳國樑表示，財政部一次提出方向完全不同的甲、乙案，顯示出猶疑不決的態度，但在委外研究階段，研究團隊就建議，甲案模式在公平面上表現較糟，「應該下架」。若採乙案，建議也要再提高可抵減比率至10%，分離課稅稅率也應由26%再提高。