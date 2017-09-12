明凌晨蘋果發表會最重要的是？ 分析師：3D感測

美國媒體連日來報導，由於蘋果iPhone 8新手機遭遇技術問題，分析師評估新機發表時程很可能延後。（路透）

2017-09-12 11:05

〔記者卓怡君／台北報導〕眾所期待的蘋果iPhone即將於明天凌晨發表，蘋果概念股屏息以待，凱基投顧分析師郭明錤認為，蘋果新機發表會最重要的是OLED iPhone的3D sensing是否提供創新使用者體驗，3D sensing在發表會的結果將對蘋果與供應鏈股價帶來顯著影響，若發表會結果優於預期，蘋果與供應鏈股價（特別是3D sensing相關），可能有不錯表現，若低於預期，相關個股股價可能會面臨修正。

郭明錤認為，此次發表會最重要的是OLED iPhone的3D sensing是否提供創新使用者體驗，預測3D sensing的初期關鍵應用是成功的臉部辨識效能 （取代指紋辨識），亦即蘋果需要展示流暢、方便與安全地使用流程，另外則是改善自拍品質。

郭明錤分析，OLED iPhone在9月中旬進入生產，但量產顯著增加需等到第4季，受限於零組件供應，預估目前OLED iPhone每日組裝產出少於1萬支，導致OLED iPhone將有一段時間嚴重供不應求，此外，也預期OLED iPhone金色版本因生產問題，初期出貨量極少，但上述出貨遞延，對蘋果與供應鏈股價影響有限。

郭明錤建議，若發表會結果優於預期，蘋果與供應鏈股價（特別是3D sensing相關），可能會有不錯表現，若低於預期，則可能會面臨修正，若市場反應好壞參半， 則須隨時注意OLED iPhone的實際使用評價，以判斷OLED iPhone是否成功。